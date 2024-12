Obras na Rodovia TransRondônia evidenciam transformação em infraestrutura

A Rodovia-370 ou TransRondônia, conhecida no Cone Sul do estado como Rodovia do Boi, apresenta modificações. O governo de Rondônia está executando 84 quilômetros de nova pavimentação, destes, 80 foram concluídos com asfalto de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), restando apenas 4 quilômetros para conclusão; um avanço na infraestrutura do estado. O Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER-RO) construiu, também, duas pontes de concreto sobre os rios Omeré e Cabreúva. Importantes obras ao desenvolvimento do estado e à realidade da população da região, com asfalto, novas pontes e segurança na trafegabilidade.

O engenheiro responsável pela obra, Diego Delani, explicou que os trabalhos seguem, e 80 quilômetros de rodovia já foram concluídos, faixa B e C. “Acabamos de executar mais 700 metros de pavimentação, saindo da Rodovia-370 até o distrito de Vitória da União, e estamos cuidando dos detalhes finais, com a drenagem e sinalização do acesso ao distrito,” destacou.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, destaca a importância da ação para o futuro do estado. “A conclusão dessa Rodovia representa mais segurança, desenvolvimento e oportunidades à população.”

Com todos esses benefícios quem está feliz é a professora Sônia Martins, que mora no município de Corumbiara e trabalha no distrito de Vitória da União. “Venho para a escola de segunda a sexta-feira, e o acesso está uma maravilha, tanto na Rodovia quanto no acesso até a escola. Diminuiu muito o nosso tempo de chegada. Antes, precisava sair mais cedo de casa; cerca de uma hora e esse transtorno acabou graças ao governo de Rondônia,” evidenciou.

IMPACTOS

A Rodovia-370 é uma conexão essencial para o escoamento da produção agrícola e mineral, além de proporcionar mais segurança e agilidade no transporte de pessoas.

Para o diretor-geral do DER-RO, Eder André Fernandes, o impacto da obra já é notável. “A TransRondônia é uma das nossas maiores realizações. Conseguimos concluir 80 quilômetros e estamos a poucos passos de finalizar os últimos 4 quilômetros. Esta obra não só vai melhorar a mobilidade, mas também terá um impacto direto na economia de Rondônia, a fim de facilitar o transporte e promover o desenvolvimento regional”, afirmou.