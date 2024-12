Novos caminhos na RO-484 em Santa Luzia d’Oeste são abertos para melhoria de escoamento agrícola

Com o objetivo de fomentar o progresso e promover melhorias na trafegabilidade e garantir o escoamento da produção do agronegócio no estado. O governo de Rondônia iniciou na segunda-feira (16), os trabalhos de remoção de curvas e pedras no quilômetro 9, no morro do “Monjolo”, localizado na RO-484, conhecida também como P-18 e Linha 192, via que interliga as rodovias 370 e 491, no município de Santa Luzia d’Oeste, a obra é executada pela 5ª Regional do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER-RO).

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, ressaltou a importância estratégica do agronegócio ao estado. “A agricultura e pecuária são os motores do crescimento rondoniense, e o governo tem trabalhado para garantir estradas trafegáveis no sentido de possibilitar que a produção e os insumos das propriedades rurais cheguem ao seu destino.”

De acordo com o chefe da 5ª Regional do DER-RO, Nilson Oliveira, o morro do “Monjolo” é conhecido por sua inclinação acentuada e curvas sinuosas repletas de pedras, dificultando o trânsito na região.

“Por meio de uma parceria público-privada, estamos utilizando um rompedor hidráulico para remover as pedras, enquanto uma escavadeira hidráulica atua na eliminação das curvas. Também vamos ampliar a galeria e realizar o aterro no início do morro, assegurando mais segurança para motoristas e usuários da via, ou seja, estamos realinhando a estrada”, explicou o chefe da 5ª Regional do DER-RO.

O agropecuarista José Jordan destacou que, a intervenção vai transformar a trafegabilidade da área. “Não precisaremos mais de tratores para rebocar caminhões e carretas que ficavam presos no morro. “

O diretor-geral do DER-RO, Eder Fernandes, enfatizou o trabalho do Departamento em manter a trafegabilidade em mais de seis mil quilômetros de rodovias sob responsabilidade do governo estadual. “Atendemos cerca de 4.500 quilômetros de estradas primárias (não pavimentadas) e mais de 1.500 quilômetros de rodovias pavimentadas. O desenvolvimento econômico e o progresso dependem das estradas, e nossa equipe está sempre pronta para trabalhar em prol de melhorias na malha viária.”