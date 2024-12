Moradores do distrito de Riozinho em Cacoal são contemplados pelas obras executadas na Rodovia-383

Com investimentos em infraestrutura, tanto nas cidades como nas estradas sob responsabilidade do estado, o governo de Rondônia está com diversas frentes de serviços em todas as regiões, através do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER-RO). Com 6 Usinas de Asfalto e 15 Residências Regionais, as obras seguem, e promovendo benefícios aos usuários. Na Rodovia-383, no distrito de Riozinho, pertencente ao município de Cacoal, Região do Café, as obras avançam, com as equipes da 4° Residência Regional de Cacoal e equipe itinerante.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a obra contribui para o desenvolvimento de Cacoal e de toda a região. “O governo investe na recuperação de rodovias, para garantir o acesso seguro às comunidades e facilitar o transporte de bens e pessoas. Uma boa infraestrutura rodoviária é essencial para o crescimento econômico, e a gestão estadual trabalha para entregar rodovias que promovam condições de tráfego à população”, ressaltou.

Segundo os responsáveis pela obra, Rogério Nicácio e Jair de Almeida, os trabalhos seguem normalmente o cronograma. Mesmo com as constantes chuvas, servidores estão trabalhando para deixar a RO-383 sem transtornos. “Está sendo concluído 1 quilômetro de base, drenagem com rocha e obra de arte (instalação de manilhas). Essa rodovia é chamada pela população de Linha E, com grande movimentação de tráfego e pessoas. Os moradores do distrito utilizam muito a via para se deslocar, tanto para Cacoal quanto a outros locais”, destacaram.

Morador de Riozinho há mais de 20 anos, o comerciante José Garcia acompanha de perto o andamento das obras. “Estou feliz vendo esse avanço, tenho prazer de passar por aqui, falar com os trabalhadores e admirar a movimentação. Acabei de montar uma lanchonete aqui no distrito e com a estrada boa, com certeza vai ser bom para o meu negócio”, enfatizou.

O diretor-geral do DER-RO, Eder André Fernandes, salientou sobre os benefícios que a obra trará para a região. “A recuperação da RO-383 é importante para a Região do Café, pois é uma rodovia com um grande fluxo de veículos. O objetivo é que após as obras, a estrada ofereça mais segurança aos motoristas, impactando diretamente na qualidade de vida da população, além de promover um avanço relevante na logística da região.”