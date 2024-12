Jean Mendonça vota pela reestruturação das carreiras dos servidores do Idaron

O deputado Jean Mendonça tem sido um defensor da valorização salarial dos servidores públicos, especialmente aqueles que atuam na linha de frente do atendimento à população. Ele citou como exemplo a importância dos profissionais da saúde e dos que prestam assistência técnica aos agricultores. Na última segunda-feira, 16 de novembro, Mendonça votou a favor do projeto de lei que assegura a reestruturação das carreiras e o realinhamento salarial dos profissionais do IDARON.

O deputado é autor de indicação dirigida ao presidente Júlio Cesar Rocha Peres, na qual defendeu a valorização salarial dos servidores da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (EMATER) e da Agência de Defesa Sanitária Agrosilvopastoril do Estado de Rondônia (IDARON). Mendonça destacou a importante contribuição dos técnicos da EMATER na assistência aos agricultores e dos servidores do IDARON no cuidado do rebanho bovino rondoniense. Embora reconheça o avanço, o deputado ressalta que a medida ainda está longe do ideal. “Continuaremos defendendo todos os servidores, especialmente aqueles que fazem o atendimento à população, como os profissionais da saúde e os que executam ações de assistência técnica aos agricultores,” afirmou.

Durante a votação, Jean Mendonça chamou a atenção sobre o déficit salarial existente entre os servidores da EMATER, destacando sua recente interação com os servidores. “Eles expressaram suas preocupações e vão buscar meios para chamar a atenção do governo do estado. Defendo que esta Casa de Leis tenha uma ação conjunta para darmos uma resposta às reivindicações salariais desses servidores que ajudam a fortalecer a nossa produção agrícola”, enfatizou.

Ao votar pela aprovação do Projeto de Lei Complementar 111/2024, que visa a reestruturação das carreiras da Agência de Defesa Agropecuária do Estado de Rondônia (IDARON), Mendonça manifestou sua convicção de que todos os deputados se alegraram com a perspectiva de aumento salarial para os servidores. No entanto, ele demonstrou preocupação com o fato de que algumas categorias foram beneficiadas enquanto outras ficaram de fora. “Os primeiros servidores cedidos por outras secretarias, que ajudaram a estruturar o IDARON e estão dedicados há mais de 25 anos, não foram contemplados por este projeto”, ressaltou.

Jean Mendonça também se reuniu com o presidente do IDARON para reafirmar sua defesa em prol de todos os servidores, sem deixar ninguém de fora. “Não vou descansar enquanto não resolver as questões pendentes de servidores que, por enquanto, ficaram desassistidos neste projeto de lei. O Estado de Rondônia precisa reconhecer a importância que esses servidores tiveram na estruturação do órgão e fazer a devida reparação. Um estado forte é construído com profissionais reconhecidos e valorizados. Investir na valorização desses servidores é garantir um presente e um futuro melhores para Rondônia”, concluiu o deputado.