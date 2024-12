Pavimentação asfáltica e sinalização horizontal é concluída no distrito de Vila Marcão

Com o intuito de fomentar a economia e impulsionar o progresso na região da Zona da Mata, o governo de Rondônia concluiu, na última semana, as obras de pavimentação asfáltica com sinalização horizontal na RO-135 e RO-370, no distrito de Vila Marcão, em Alta Floresta d’Oeste. Os trabalhos foram realizados pelo Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER-RO), utilizando recursos próprios, reforçando o compromisso do estado com o desenvolvimento regional e a melhoria da infraestrutura viária.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a conclusão da obra é essencial, pois garante o transporte da produção agrícola e pecuária para comercialização. “Nossas estradas são a rota do progresso, fomentando a economia local e estadual, e o governo tem investido para mantê-las trafegáveis durante todo o ano,” ressaltou.

De acordo com o diretor-geral do DER-RO, Eder André Fernandes, faltavam aproximadamente 4 quilômetros para concluir a pavimentação da RO-135, popularmente conhecida como Linha P-50. “A equipe entrou em ação, concluindo o asfalto até a Vila Marcão e mais um quilômetro de pavimentação na RO-370, no perímetro urbano do distrito”, explicou.

SERVIÇOS EXECUTADOS

Responsável pelas obras na região, Rogério Nicácio destacou que, os trechos das rodovias receberam Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), com 5 centímetros de espessura. “A obra foi executada contemplando, desde o início, projeto, topografia, drenagem superficial e profunda, terraplenagem, rotatória, aplicação da capa asfáltica em CBUQ e sinalização horizontal pelo DER”, destacou.