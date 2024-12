Confraternização de Fim de Ano reúne pacientes das oficinas terapêuticas do CAPS em Rolim de Moura

Na última terça-feira (17), o Clube do SINTERO foi palco de uma animada confraternização de fim de ano, promovida pelo Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) para os pacientes que participam das oficinas terapêuticas. O evento foi um momento de alegria, união e celebração, marcado por diversas atividades e gestos de solidariedade.

A programação contou com brincadeiras como amigo secreto e bingo, que animaram os participantes. Durante o evento, foram distribuídas lembrancinhas como caixas de chocolate, patrocinadas pela PreparArt, representada pelo Pr. Amós Eller, e pelos servidores do CAPS. Os brindes para o bingo também foram gentilmente doados pelos servidores, demonstrando o espírito de colaboração.

O almoço especial foi garantido graças ao patrocínio do acadêmico Mário, do curso de Psicologia da FAROL, com apoio da Secretaria Municipal de Saúde (SEMUSA). A festa também celebrou os aniversariantes de outubro a dezembro, que foram homenageados com um bolo oferecido por Danda (Bolos da Danda), encerrando o evento com um toque doce e especial.

A organização do evento agradece ao presidente do SINTERO, Juscelino Gomes de Miranda, por disponibilizar o espaço sem nenhum custo, permitindo que a confraternização acontecesse em um local tão acolhedor. Um agradecimento especial também foi direcionado à professora Helionice (Gaia Amiga) pelo apoio e à responsável pelas oficinas terapêuticas do CAPS, Karenyne Morgana, pelo empenho na realização das atividades.

Essa celebração reforça a importância das oficinas terapêuticas como um espaço de cuidado e inclusão, além de demonstrar o poder do trabalho em equipe e da solidariedade para transformar vidas. O evento foi um verdadeiro sucesso e deixou nos participantes a lembrança de momentos especiais e inesquecíveis.