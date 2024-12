Congresso aprova ajustes no Fundo Partidário e em verbas para aviação civil

O Congresso Nacional aprovou nesta quarta-feira (18) o projeto que atualiza regras do Fundo Partidário e de financiamento do setor aéreo nas diretrizes orçamentárias de 2024 ( PLN 39/2024 ). A proposta havia sido enviada pelo Poder Executivo, foi aprovada em forma de substitutivo e segue agora para sanção presidencial.

O projeto promove mudanças na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) deste ano ( Lei 14.791, de 2023 ). Uma das medidas do projeto é adaptar o Fundo Partidário, que financia atividades dos partidos políticos, ao Novo Arcabouço Fiscal, de 2023 . Essa mudança não altera o valor já aprovado no Orçamento de 2024 para o Fundo, mas busca deixar a regra mais clara. O Fundo Partidário vinha sendo corrigido pela antiga regra do teto de gastos ( Emenda Constitucional 95 ), que previa o aumento pela inflação acumulada.

Outro ponto incluído no projeto é a destinação de parte dos recursos do Fundo Nacional de Aviação Civil (FNAC) para melhorias no setor aéreo. Ficou definido que 10% dos financiamentos feitos pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) com dinheiro desse fundo serão usados por empresas aéreas para investir em sistemas que rastreiem bagagens e animais transportados.

Vinícius Gonçalves, sob supervisão de Patrícia Oliveira