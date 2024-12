Deputado Alex Redano cobra recuperação e substituição de ponte na RO-205, em Cujubim

O deputado estadual Alex Redano (Republicanos), indicou ao DER reparos imediatos e posteriormente a substituições da ponte na RO-205 sobre o rio Cujubim, a ponte fica no sentido Machadinho D’Oeste, de extrema importância para o tráfego na região e encontra-se em estado perigoso para o tráfego.



O parlamentar falou da importância da recuperação e posteriormente a construção de uma nova “Essa ponte é estreita, frágil e instável, um perigo constante e relatos de insegurança, essa ponte não aguenta mais o peso dos veículos de grande porte. Quem precisa passar por ela está correndo muito risco. Já foram relatados casos de caminhões que quase caíram da ponte, precisamos de uma recuperação e posteriormente a construção de uma nova e em concreto”, alertou o deputado.



O parlamentar também chamou atenção para o fluxo diário de pessoas que usam veículos leves, “Essa via é fundamental para a população local e para a economia da região. Não podemos permitir que a situação continue assim”, alertou Redano. “Depois desse reparo feito de imediato, precisamos ir além, a população merece a substituição desta ponte em bate-estaca por uma ponte de concreto, isso não é um luxo, é uma necessidade. Investir nessa obra proporciona mais segurança, conforto e desenvolvimento para a região”, reforçou Alex Redano.



Além disso, a ponte serve como rota de acesso para comunidades rurais e pequenos produtores que dependem da rodovia para comercializar seus produtos em feiras e a população aguarda providências enquanto isso, o deputado Alex Redano acompanha a situação e informa os órgãos competentes para que as obras sejam iniciadas o mais breve possível.