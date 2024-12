Pequenos produtores de Vilhena recebem calcário e equipamentos agrícolas

Em cerimônia realizada na sede da Secretaria Municipal de Agricultura (Semagri), pequenas produções rurais de Vilhena foram beneficiadas com a entrega de calcário e equipamentos agrícolas. A faz parte do programa Mais Calcário, desenvolvido pela Secretaria de Estado da Agricultura (Seagri), com o objetivo de fortalecer a agricultura familiar por meio da melhoria da produtividade do solo.

Foram entregues 30 toneladas de calcário, além de implementos agrícolas que irão beneficiar produtores atendidos pela Emater-RO, consolidando o apoio técnico e logístico necessário para transferências do setor.

O evento contou com a presença do vice-governador do estado de Rondônia, Sérgio Gonçalves, que foi recebido pelo vice-prefeito de Vilhena, Aparecido Donadoni, e pelo secretário municipal de Agricultura, Gilvaneo da Veiga. Durante a terça-feira, as autoridades destacaram a importância da parceria entre o município e o Governo do Estado para o fortalecimento da economia local e o desenvolvimento sustentável da agricultura familiar.

“A entrega de insumos e equipamentos é essencial para que os pequenos produtores possam ampliar sua produção e melhorar a qualidade de seus produtos. Essa parceria com o Governo do Estado é um marco para o fortalecimento da agricultura familiar em Vilhena”, afirmou Gilvaneo da Veiga.

O vice-prefeito também agradeceu a presença das autoridades estaduais e destacou a importância do setor agrícola para o município. “Vilhena é uma cidade com forte vocação para a agricultura, e iniciativas como essa reforçam nosso potencial produtivo, gerando emprego, renda e desenvolvimento”, afirmou.

A entrega do calcário e dos implementos reforça o compromisso da Prefeitura de Vilhena com os pequenos produtores e evidencia a relevância de parcerias institucionais para o crescimento do setor agropecuário no município.