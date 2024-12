Ponte no Rio Melgaço é revitalizada e garante segurança para a população de Pimenta Bueno

Com o objetivo de garantir segurança e trafegabilidade no município de Pimenta Bueno, o governo de Rondônia concluiu a revitalização da ponte no Rio Melgaço, localizada na Rodovia-438. Com uma extensão de 40 metros, a ponte recebeu melhorias que incluíram a troca dos vãos, pranchas e estacas, a obra foi executada pelo Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER-RO).

De acordo com o diretor-geral do DER-RO, Eder André Fernandes, as equipes das residências regionais do Departamento estão verificando as pontes de madeira, para identificar onde há necessidade de reparos. Nesse período de chuvas os cuidados são redobrados. “Essa é uma ponte essencial para o escoamento da produção na RO-438. Existem diversas fazendas produtivas que geram empregos; grãos e outros produtos essenciais para comercialização no mercado, além da mobilidade da população local,” destacou.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a revitalização da ponte no Rio Melgaço é uma importante obra de infraestrutura de Rondônia. “Os serviços realizados garantem segurança e qualidade para quem utiliza a via, além de impulsionar o desenvolvimento econômico, facilitando o transporte da produção e a conexão entre as comunidades”, pontuou.

O sorriso do agricultor Valdevan mostra a satisfação em trafegar por uma ponte segura

APROVAÇÃO DO RESULTADO

O agricultor Valdevan Pereira, que utiliza a ponte diariamente, aprovou a revitalização. “Esse trabalho ficou muito bom. Agora a gente passa com segurança, sem preocupação. Antes não estava muito boa, mas dava para passar; com a revitalização ficou excelente. A gente só agradece pelo serviço bem feito,” salientou.