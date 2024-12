Ação promove soltura de mais de 177 mil filhotes de tartarugas, no Parque Estadual Corumbiara

Com o intuito de promover a preservação da espécie Podocnemis expansa no projeto Quelônios da Amazônia, garantindo a manutenção dos estoques naturais desses animais, o governo de Rondônia realizou no domingo (15), a soltura de aproximadamente 177.400 mil filhotes de tartarugas, no Parque Estadual Corumbiara, no município de Pimenteiras. A ação é gerida pela Coordenadoria de Unidades de Conservação (CUC) por meio do Programa Áreas Protegidas da Amazônia (ARPA), e promove diversas etapas que incluem a educação ambiental, a capacitação de moradores locais e o monitoramento de áreas de desova.

De iniciativa da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental (Sedam), além do impacto ambiental, o projeto promove ações de conscientização com as comunidades ribeirinhas da região, abordando práticas que minimizem impactos negativos nos ninhos e habitats das espécies. A ação, que alia ciência, educação e gestão ambiental, segue consolidando Rondônia como um modelo de preservação na Amazônia.

O projeto Quelônios da Amazônia, implementado no estado há mais de 12 anos, tem como foco a manutenção dos estoques naturais dos quelônios. Este ano, a iniciativa ampliou suas atividades, monitorando cerca de 80 quilômetros de rios e fortalecendo parcerias estratégicas, o que resultou no aumento do número de filhotes coletados e soltos em relação aos anos anteriores.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, este é um trabalho que integra ciência, educação e engajamento comunitário, gerando assim, benefícios diretos para a fauna e apresentando ações executadas pelo governo com a sustentabilidade e preservação da nossa biodiversidade. “estamos protegendo o meio ambiente, para promover a conscientização na sociedade como um todo”, destacou.

PROTEÇÃO BIODIVERSIDADE

De acordo com Daniel Santos de Souza, coordenador da CUC, o trabalho realizado pela equipe assegura a sobrevivência das tartarugas e fortalece a conexão das comunidades locais com o meio ambiente. “Este ano, conseguimos soltar um número expressivo que reflete o sucesso do projeto e a relevância de continuarmos com ações constantes para preservar essas espécies. Cada tartaruga devolvida à natureza representa um avanço na recuperação dos estoques naturais e proteção da biodiversidade amazônica,” ressaltou.

Segundo o secretário da Sedam, Marco Antonio Lagos, os resultados alcançados refletem o trabalho e ações estratégicas. “Ao longo dos 12 anos de implementação do projeto, temos conseguido aumentar o número de filhotes protegidos e devolvidos à natureza. Isso só é possível devido às parcerias, à dedicação das equipes e ao engajamento das comunidades que reconhecem a importância dessa preservação para o equilíbrio ambiental,” afirmou.

Ainda no domingo, a Associação Comunitária Quilombola e Ecológica do Vale do Guaporé (Ecovale), em parceria com a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental e outros colaboradores, realizou uma importante ação de soltura de quelônios no Rio Guaporé, em Costa Marques. Durante a atividade, cerca de 250 mil filhotes de tartarugas foram devolvidos à natureza, marcando mais um avanço à conservação da biodiversidade local e o fortalecimento das iniciativas de preservação.

A estimativa da organização é que, até o término das atividades, prevista para esta semana, aproximadamente 700 mil filhotes sejam colocados no rio. Esse número expressivo reforça o impacto das parcerias entre entidades públicas e comunitárias, que atuam de forma integrada para garantir a proteção dos habitats naturais e o equilíbrio ecológico na região do Vale do Guaporé.