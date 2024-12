Combate à extração ilegal de madeira em Unidade de Conservação é intensificado pelo governo de Rondônia

Com o objetivo de intensificar o combate à extração ilegal de madeira e assegurar a proteção dos recursos naturais em Unidades de Conservação (UCs), o governo de Rondônia realizou uma operação de fiscalização na Reserva Estadual Extrativista Roxinho, localizada no município de Machadinho d’Oeste. A ação que aconteceu no sábado (14), contou com o apoio do Batalhão de Polícia Ambiental (BPA), e mostra o engajamento do estado com a preservação ambiental e o desenvolvimento sustentável da região.

De iniciativa da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental (Sedam), durante a operação, técnicos da Coordenadoria de Unidades de Conservação (CUC) e policiais do BPA apreenderam duas motocicletas, uma motosserra e madeiras serradas. Os equipamentos estavam sendo utilizados para atividades de corte e transporte ilegal de madeira na área protegida, violando as normas de preservação estabelecidas para a Unidade de Conservação.

A ação integra uma estratégia mais ampla da Sedam para intensificar as ações de fiscalização nas Unidades de Conservação e busca minimizar os impactos negativos causados pela exploração ilegal de recursos naturais, como o corte de árvores nativas e a degradação do solo.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, salientou a importância das ações conjuntas e o trabalho da gestão em garantir o desenvolvimento sustentável. “O governo está empenhado em proteger o patrimônio ambiental do estado e coibir práticas ilegais que comprometam o equilíbrio da biodiversidade. Trabalhamos com responsabilidade e, principalmente, com respeito às futuras gerações.”

O secretário da Sedam, Marco Antonio Lagos, reforçou a necessidade de intensificar a vigilância em todo o território estadual: “a preservação ambiental depende de uma fiscalização rigorosa. Temos ampliado os esforços para garantir que as Unidades de Conservação estejam protegidas contra invasões e práticas ilegais, as quais ameaçam a biodiversidade e os recursos naturais de Rondônia.”

RESERVA EXTRATIVISTA ROXINHO

É uma das diversas UCs administradas pela Sedam que desempenha um função essencial na manutenção dos ecossistemas e na proteção da floresta amazônica. Contando com mais de 880 hectares, é uma área destinada à conservação ambiental e ao uso sustentável dos recursos naturais por populações tradicionais, sendo proibidas práticas que causem degradação ambiental, como o desmatamento ilegal.