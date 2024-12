Novo Bolsa Família vai contar com US$ 300 milhões do Banco Mundial, aprova CAE

A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) aprovou nesta terça-feira (17) autorização para que o Brasil contraia empréstimo no valor de US$ 300 milhões junto ao Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), com garantia da União.

O pedido foi feito pela Presidência da República na MSF 80/2024 . Os recursos serão destinados para apoiar o novo modelo do Programa Bolsa Família (PBF), vinculado ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS).

A proposta teve como relator o senador Jaques Wagner (PT-BA) e segue em regime de urgência para análise do Plenário. Na defesa do empréstimo, Wagner afirmou que os valores serão repassados para o MDS financiar essa nova versão do Programa Bolsa Família que vem sendo desenvolvida pela pasta, com o objetivo de diminuir a pobreza no país.