Governo de RO inaugura unidade do Prato Fácil em Rolim de Moura

O governo de Rondônia inaugurou, nesta segunda-feira (16), mais uma unidade do programa Prato Fácil, no município de Rolim de Moura. O restaurante, credenciado por meio do Edital de Chamamento Público nº 90075/2024, passa a oferecer refeições completas ao custo de R$ 2, subsidiadas pelo governo estadual. A iniciativa tem como objetivo garantir o acesso à alimentação para pessoas em situação de vulnerabilidade social.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, o Prato Fácil é um programa que reforça o compromisso do governo do estado em atender à população que mais precisa. “Hoje, ampliamos esse atendimento com a chegada do programa a Rolim de Moura. Com mais esta ação, estamos conseguindo atender a uma das maiores necessidades do ser humano, que é a de se alimentar bem. Outro fator importante é que esse alimento é adquirido a um preço acessível e a pessoa ainda pode escolher se come no estabelecimento ou leva para casa”, ressaltou.

A titular da Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social (Seas), Luana Rocha, participou do evento e evidenciou os resultados alcançados. “Com mais de 3,6 milhões de refeições servidas no estado, o Prato Fácil é uma das maiores iniciativas de segurança alimentar em Rondônia. Amanhã, estaremos em Jaru para inaugurar mais uma unidade, ampliando nosso atendimento em diferentes municípios”, salientou.

Governo destaca ampliação do Prato Fácil nos municípios

O Prato Fácil é voltado para pessoas inscritas no Cadastro Único (CadÚnico), cidadãos assistidos pelo Benefício de Prestação Continuada (BPC) e aposentados que recebem até um salário mínimo e estejam cadastrados no CadÚnico. Os beneficiários pagam apenas R$ 2 por refeição, com o restante do custo sendo subsidiado pelo governo do estado.

A unidade de Rolim de Moura tem capacidade para servir 223 refeições por dia, com orçamento previsto de R$ 1.445.040,00 para o período de 12 meses. Além de Rolim de Moura, o programa opera em Porto Velho, Vilhena, Ariquemes, Cacoal, Guajará-Mirim e Ji-Paraná, e contará com uma nova unidade em Jaru a partir de terça-feira (17).

Como programa que integra as ações do governo de Rondônia, o Prato Fácil promove segurança alimentar e qualidade de vida às famílias em situação de vulnerabilidade social, reafirmando o compromisso do estado em ampliar políticas públicas de inclusão.