Jaru celebra conquista ambiental com inauguração de aterro sanitário

Aconteceu na segunda-feira, 16, a inauguração do aterro sanitário de Jaru. A obra, orçada em cerca de R$ 2 milhões, foi executada pela Prefeitura de Jaru em parceria com o empresário sócio-presidente do grupo Irmãos Gonçalves, João Gonçalves Filho, e Ministério Público do Estado de Rondônia.

Com a entrega da obra, Jaru se junta ao seleto grupo de seis municípios em Rondônia a contar com aterro. A gestão do prefeito João Gonçalves Júnior sempre procurou formas de eliminar o lixão a céu aberto.

Com a construção do aterro, o município colabora com a preservação do meio ambiente, faz destinação correta dos resíduos sólidos produzidos pela população e se mantém alinhado às normas ambientais vigentes.

Em seu discurso, o prefeito João Gonçalves Júnior lembrou que o projeto para a construção do aterro nasceu assim que ele assumiu seu primeiro mandato, em 2017. “Os trâmites foram longos, mas hoje celebramos com muita alegria a entrega de mais esta importante obra e que impacta de forma positiva o meio ambiente de Jaru e outros tantos municípios”, disse.

O prefeito também destacou a importância do empenho de seu pai, o empresário João Gonçalves, em todo o processo. “Quando assumimos a gestão, a situação da coleta de lixo em Jaru era um caos. E meu pai muitas vezes utilizou recursos próprios para sanar os problemas no município entre eles, o da coleta de lixo, e ele nunca recebeu nada em troca por isso, fez por amar esta cidade e querer que Jaru continue se desenvolvendo da forma correta”.

Divulgação

HOMENAGEM

Durante a cerimônia, João Gonçalves Filho, que custeou a execução do projeto e disponibilizou o maquinário e equipe técnica na obra, foi homenageado pela Prefeitura e pelo Cisan, que reconhecem o valor da contribuição do empresário todo planejamento e execução do aterro.

OPERAÇÃO

O Consórcio Intermunicipal de Saneamento da Região Central de Rondônia – CISAN, é responsável pela gestão do aterro, que receberá resíduos sólidos de sete municípios da região.

Quando os resíduos chegam ao aterro, eles são compactados e dispostos em áreas específicas. Depois, são depositados materiais impermeáveis e camadas de solo para cobrir os resíduos, e o chorume é drenado e tratado.

Esse processo reduz odores e evita a contaminação do solo e do lençol freático. Além de Jaru, o local também atenderá Governador Jorge Teixeira, Machadinho do Oeste, Mirante da Serra, Ouro Preto do Oeste, Vale do Anari e Theobroma.

REGISTROS

Estiveram presentes no evento o prefeito João Gonçalves Júnior, vice-prefeito e prefeito eleito Jeverson Lima, vice-prefeito eleito Grécio Benedito, o empresário João Gonçalves Filho, presidente do Cisan e prefeito de Rio Crespo Evandro Epifânio de Faria, presidente eleito para a próxima gestão do Cisan e prefeito de Theobroma, Gilliard dos Santos Gomes, o secretário de meio ambiente e agronegócio de Jaru, Cleverson Barbosa, a representante do Ministério Público, Lucia Helena Mattos, o secretário executivo da Governadoria do Estado, Cláudio Santos, vice-prefeito eleito de Rio Crespo, Alex da Saúde, os vereadores Rafael Lopes, Paulão do Esporte, Valmir Carteiro, Denísia do Carlinhos, Neuza Orlandini, e os vereadores eleitos Suhellem Fernanda, Tatiane de Almeida, Sthella Almeida, Mestre Café, e Marcão de Tarilândia.