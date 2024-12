Portal de Transparência de Espigão do Oeste Conquista Selo Ouro pelo Segundo Ano Consecutivo

O Portal de Transparência da Prefeitura Municipal de Espigão do Oeste alcançou, pelo segundo ano consecutivo, o prestigioso Selo Ouro na avaliação do Programa Nacional de Transparência Pública (PNTP) de 2024. O resultado reafirma o compromisso do executivo municipal com a publicidade e clareza das informações disponibilizadas à sociedade.

Nesta edição, o PNTP avaliou 7.370 portais em todo o país, que obtiveram um índice geral de 63,94%. Rondônia, por sua vez, destacou-se com um índice superior à média nacional, alcançando 75%. No estado, 110 portais foram submetidos à análise, e 65 conquistaram certificações de destaque: selo diamante para índices de transparência acima de 95%, ouro para índices entre 85% e 94% e prata para índices entre 75% e 84%.

Espigão do Oeste apresentou um desempenho notável, com índice de 90,81%, superando tanto a média nacional quanto a estadual. Esse resultado demonstra a continuidade de um trabalho sólido e dedicado por parte da administração municipal, que tem investido na melhoria dos processos e na qualidade das informações ofertadas à população.

A conquista reflete o compromisso institucional com a transparência e a eficiência na gestão pública. Em 2023, o município também havia alcançado o Selo Ouro, consolidando-se como referência na área de acesso à informação e governança.

O prefeito e sua equipe reforçam que a manutenção dessa certificação é um reconhecimento dos esforços em garantir à população um acesso fácil e rápido às informações sobre o uso de recursos públicos e a gestão do município. "Continuaremos trabalhando para aprimorar cada vez mais nossos canais de comunicação e transparência, assegurando que o cidadão tenha plena confiança na administração pública", destacou o Prefeito Weliton Campos.