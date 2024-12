Prefeito Arismar Araújo manda recolher manilhas e revolta moradores

O vereador Álvaro Deboni publicou vídeo nas redes sociais, no dia 18 de maio de 2024, na esquina das ruas Antonio Ricardo de Lima com Machado de Assis, na Vila Nova, relatando a entrega de mais de 180 manilhas que haviam sido solicitadas pelo seu gabinete junto à Prefeitura de Pimenta Bueno, para atender a demanda dos moradores daquela localidade.

De acordo com moradores, no período chuvoso, é comum a ocorrência de inundações, que causam muito estrago, tanto nas ruas quanto nas calçadas, e chegam a invadir algumas residências, e o manilhamento é extremamente importante para a população. No vídeo, o vereador cita nominalmente o prefeito Arismar Araújo como responsável por garantir a entrega das manilhas tão aguardadas pela população.

Passados alguns meses, Sílvio Cerqueira, major aposentado da PM e advogado, morador antigo da Rua Machado de Assis, gravou um novo vídeo, no mesmo local, confirmando que os problemas realmente ocorrem há muitos anos. Porém, o que era pra ser uma boa notícia, agora causa espanto e admiração, pois logo após o período eleitoral, as manilhas que seriam enterradas para escoar a água das chuvas foram levadas embora por um caminhão da própria prefeitura, sem qualquer aviso aos moradores.

“Ao invés de colocar as manilhas embaixo da terra, o prefeito mandou recolher tudo, e só Deus sabe pra onde elas foram levadas”, denuncia Cerqueira. “Fica patente que a gente só serve mesmo é pra pagar imposto, pra votar em período eleitoral e ser enganado”, relata o aposentado, que conclui: “É lamentável!” Para Silvio Cerqueira, a cada ação do prefeito fica evidente como ele usou a máquina pública para conseguir votos para a sua candidata.