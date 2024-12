Prefeitura de Jaru realiza entrega de equipamento para a Polícia Técnico-científica do município

A Prefeitura de Jaru entregou na última sexta-feira (13), para a Polícia Técnico- Científica do município, um Maerport Axis com tripé. O equipamento foi adquirido com recursos da Prefeitura, atendendo uma solicitação do Ministério Público – Promotoria de Jaru, com o objetivo de contribuir para o aprimoramento das importantes atividades desenvolvidas pela Politec, principalmente na captura de imagens, ação essencial para a investigação e elucidação de crimes.

O prefeito João Gonçalves Júnior destacou que a parceria visa contribuir para o reforço da segurança pública no município. “A união entre as entidades é primordial para que possamos garantir mais segurança e ordem pública para a nossa população”, disse.

Participaram do ato de entrega, o prefeito João Gonçalves Júnior, o vice-prefeito e prefeito eleito, Jeverson Lima, o promotor de justiça, Victor Ramalho Monfredinho, a coordenadora regional de criminalística, Andressa Suana Argemiro Alves, a perita criminal Larissa Oliveira Reis e o procurador-geral do município, Dr. Wisley Machado.