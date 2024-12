Semed recebe Selo de Ouro do Ministério da Educação no dia 17

A Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), receberá nos próximos dias o “Selo Nacional Compromisso com a Alfabetização”, do Ministério da Educação, com objetivo de reconhecer e valorizar os esforços das Secretarias de Educação, em todo país na alfabetização de crianças, bem como celebrar os avanços alcançados ao longo do ano.

Essa ação identifica e destaca as Secretarias de Educação que demonstram um compromisso efetivo com a alfabetização.

Os critérios de avaliação foram os seguintes: colaboração entre os entes federativos (Estados, Municípios e Distrito Federal); Institucionalização e implementação da política de alfabetização; Implementação das ações de formação de professores e gestores e Distribuição de materiais didáticos complementares de apoio à alfabetização.

As Secretarias de Educação que atenderam aos pré-requisitos foram avaliadas e pontuadas, podendo atingir de 45 a 100 pontos para receber a premiação. Com base nos critérios atingidos, as Secretarias de Educação poderão receber os selos, que estão divididos em três categorias: bronze para pontuações entre 45 e 64 pontos; prata para pontuações entre 65 e 84 pontos e ouro para pontuações entre 85 e 100 pontos.

Ji-Paraná alcançou 95 pontos. A premiação está prevista para ser entregue no dia 17/12/2024 (terça-feira). Os selos conferidos terão validade de 1 ano, contados a partir da data de entrega. Além disso, destaca-se que o selo pode estar associado a outras iniciativas de reconhecimento e premiação promovidas pelo MEC.