Técnicos realizam visita técnica para conhecer fabricação de bioinsumos em propriedade rural de Seringueiras

Com o objetivo de conhecer as instalações, os processos produtivos e tecnologias aplicadas à fabricação de bioinsumos agropecuários, a Agência de Defesa Sanitária Agrosilvopastoril de Rondônia (Idaron) realizou visita técnica a uma propriedade rural, localizada em Seringueiras, região da Zona da Mata, no final de novembro. Os bioinsumos são definidos como produtos, processos ou tecnologias de origem vegetal, animal ou microbiana, destinados ao uso na produção, armazenamento e beneficiamento de produtos agropecuários, sistemas de produção aquáticos ou de florestas plantadas.

A ação antecipa-se aos efeitos da aprovação, no Senado Federal, de um projeto de lei que regulamenta a produção, uso e comercialização de bioinsumos no Brasil. O gerente de Defesa Vegetal da Idaron, Jessé de Oliveira Júnior destacou que, “a experiência proporcionou uma compreensão aprofundada sobre a importância e o impacto positivo desses produtos na agricultura sustentável.”

Segundo o presidente da Idaron, Julio Cesar Rocha Peres, “os insumos têm a capacidade de interferir positivamente no crescimento, desenvolvimento e mecanismos de defesa de plantas, animais e microrganismos. Além disso, atuam no controle populacional ou de atividades biológicas de organismos considerados nocivos, interagindo de maneira benéfica com processos físico-químicos e biológicos no ambiente produtivo”, evidenciou.

INOVAÇÃO E SUSTENTABILIDADE

Durante a visita, os profissionais da Idaron, acompanhados do diretor-executivo da Associação dos Produtores de Soja e Milho do Estado de Rondônia (Aprosoja), Victor Paiva, foram recebidos pela equipe técnica da fábrica, dirigida pelo empresário Diego Meurer Fernandes, pioneiro na agricultura sustentável em Seringueiras, que apresentou a trajetória da empresa e destacou o compromisso com a inovação e sustentabilidade na produção agrícola.

Sirley Ávila Queiroz, responsável pela Coordenação Estadual de Agrotóxicos, explicou acerca da visita: “Percorremos as instalações, observando cada etapa do processo de produção dos bioinsumos. Foi possível acompanhar desde a seleção de matérias-primas de origem natural até os processos de fermentação, formulação e acondicionamento dos produtos finais.”

TECNOLOGIA E PRODUTIVIDADE

Sobre os bioinsumos, um dos pontos de destaque é a sustentabilidade relacionada ao uso de microrganismos que atuam diretamente no controle de pragas e doenças, promovendo o desenvolvimento das culturas e minimizando a necessidade de produtos químicos convencionais. A aplicabilidade dos produtos em diferentes culturas agrícolas, com resultados expressivos em termos de produtividade, redução de custos e impactos ambientais, também é um dos pontos positivos da tecnologia que já existe em Rondônia. A função dos bioinsumos na promoção de uma agricultura mais eficiente, equilibrada e sustentável é fundamental e o governo do estado tem incentivado o uso de tecnologias que tragam benefícios aos sistemas produtivos, contribuam para a conservação dos recursos naturais e não representem risco à saúde e ao ecossistema.

Em São Miguel do Guaporé, ainda em novembro, a equipe técnica da Idaron realizou reunião com representantes de lojas agropecuárias, credenciadas à Associação Revendedora de Produtos Agropecuários do Vale do Guaporé (Arpa), para tratar de questões relacionadas ao processo da logística reversa das embalagens vazias de agrotóxicos, com foco na nova legislação vigente. O objetivo é promover o cumprimento da legislação de agrotóxicos e garantir a segurança no uso desses produtos.