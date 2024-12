Prefeitura de Espigão do Oeste lança novo menu no portal oficial para facilitar acesso às leis municipais

A Prefeitura Municipal de Espigão do Oeste segue avançando em seu compromisso com a transparência e o acesso à informação. Agora, os cidadãos podem acessar diretamente todas as leis municipais por meio de um novo menu disponível na página inicial do portal oficial. Com apenas um clique no banner destacado com os dizeres "LEI MUNICIPAL", é possível consultar as normativas que regem o município, sem a necessidade de navegar até o Portal da Transparência e localizar o menu específico.

Essa inovação foi implementada pela Administração Municipal para simplificar o acesso aos documentos legais e oferecer mais praticidade aos cidadãos. Antes, o processo exigia múltiplos passos, dificultando a consulta de informações importantes. Com a nova funcionalidade, basta acessar o portal da Prefeitura, clicar no banner inicial e explorar as leis municipais de forma rápida e eficiente.

O objetivo é tornar o site mais intuitivo e acessível para todos os cidadãos. "A transparência é um dos pilares de nossa gestão. Com esse novo espaço, queremos garantir que a população tenha acesso direto às informações públicas que impactam suas vidas", afirmou o prefeito Weliton Campos.

Essa mudança integra uma série de melhorias planejadas para o portal oficial da Prefeitura, reforçando o compromisso com uma gestão transparente e cidadã. A Administração Municipal convida todos os cidadãos a conhecerem o novo recurso e explorarem as informações disponíveis.

Acesse agora o portal da Prefeitura Municipal de Espigão do Oeste e descubra como essa inovação pode facilitar o dia a dia dos cidadãos!

Link do portal: https://www.espigaodooeste.ro.gov.br/