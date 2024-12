MPRO solicita medidas de segurança na iluminação natalina em praça de Vilhena

Assim, em razão da gravidade do caso noticiado e da urgência de melhor esclarecer os fatos e solucionar o problema, o Promotor de Justiça Fernando Franco Assunção, determinou ao Comando do Corpo de Bombeiros que, em 72hs, realizasse vistoria no local, a fim de constatar eventuais riscos à integridade física de quem circula pelo local, bem como que adotasse as medidas necessárias para garantir a segurança da população.

O CBM, prontamente, realizou então a vistoria requisitada pelo MPRO e constatou diversas irregularidades elétricas na iluminação natalina, que comprometem a segurança de todos que circulam pela praça, razão pela qual o CBM notificou a Fundação Cultural de Vilhena, órgão público responsável pela instalação da iluminação, a fim de que as irregularidades que foram constatadas fossem sanadas, no prazo de 24hs, prazo esse que se encerrou na última quinta-feira (12/12).

De posse destas informações, o Promotor de Justiça solicitou nesta sexata-feira (13/12) que a Fundação Cultural informe, no prazo de 24 horas, todas as providências adotadas para sanar as irregularidades apontadas pelo CBM.

Ante todo esse cenário, o Curador da Segurança Pública, Fernando Franco Assunção, disse que: “A situação é realmente preocupante, como restou apurado pelo Ministério Público, através do apoio do Corpo de Bombeiros. Agora é aguardar, para ver se o Município de Vilhena vai sanar todas as irregularidades e garantir a segurança da população, principalmente das crianças, que vão ao local e ficam ali correndo e brincando, sem saber que estão colocando em risco suas integridades físicas e suas vidas”.

Asseverou ainda o Promotor de Justiça que “A iluminação Natalina da Praça Nossa Senhora Aparecida já é uma tradição em nossa cidade e o Ministério Público não é contra essa decoração, que acaba fortalecendo, culturalmente, o espírito natalino nas pessoas e fomentando o comércio local. Mas não pode ser feita de qualquer jeito, trazendo insegurança para os cidadãos. Por isso, a Curadoria da Segurança Pública está acompanhando de perto esse problema e cobrará dos órgãos públicos que todas essas irregularidades sejam devidamente sanadas”. Enquanto isso não ocorre, o Promotor de Justiça pede à população em geral, em especial aos pais, que redobrem sua atenção com as crianças que circulam pela Praça Nossa Senhora Aparecida, para não ocorrerem acidentes.