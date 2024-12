Prefeitura confirma festa de réveillon em Rolim de Moura

A população de Rolim de Moura já pode se preparar para celebrar a chegada de 2025 em grande estilo. A prefeitura de Rolim de Moura com o apoio do Deputado Estadual Alan Queiroz, confirmou a realização da tradicional festa de réveillon na praça Durvalino de Oliveira, o mesmo espaço que abriga o encantador Natal de Luz. Este ano, a festa traz a destinação de emenda parlamentar do Deputado Alan Queiroz, que viabilizaram a contratação de duas atrações musicais para animar a noite da virada.

O prefeito Aldo Júlio destacou a importância da parceria com o deputado e reforçou o convite à população. “Quero agradecer imensamente ao Deputado Alan Queiroz por olhar com tanto carinho para Rolim de Moura e por ajudar a nossa cidade a proporcionar momentos tão especiais para nossa população. A festa da virada será um evento inesquecível, pensado para toda a família. Teremos uma celebração aberta a todos, com muita alegria e união. Sem dúvida, será imperdível.”

O Deputado Alan Queiroz também expressou sua satisfação em contribuir para a realização do evento. “É uma alegria enorme poder colaborar com Rolim de Moura, uma cidade tão importante para o nosso estado. Vamos receber 2025 com uma festa maravilhosa, celebrando com muita alegria e união. Espero que o próximo ano seja muito produtivo para todos vocês. Vocês merecem”.

A festa promete reunir moradores e visitantes em uma noite memorável, com música, alegria e um espetáculo de fogos para marcar a chegada de 2025.

Nos próximos dias vão ser divulgados o cronograma com as atrações musicais que vão comandar a festa.