Deputado Alex Redano solicita manutenção do Ensino Médio matutino na Escola Cora Coralina, em Ariquemes

O deputado estadual Alex Redano apresentou uma indicação ao Poder Executivo e à Secretaria Estadual de Educação (SEDUC) para a permanência do Ensino Médio no período matutino na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (E.E.E.F.M.) Cora Coralina, no município de Ariquemes. A solicitação surge após informações de que a unidade planeja oferecer as aulas do Ensino Médio apenas no período vespertino, encerrando as atividades no turno da manhã. A medida tem gerado preocupação entre alunos, pais e professores, que consideram a mudança prejudicial para a comunidade escolar.



Segundo o parlamentar, a alteração pode impactar negativamente o processo de aprendizagem, além de aumentar os índices de evasão escolar. “Muitos estudantes dependem do período matutino para conciliar os estudos com atividades no restante do dia, como trabalho e outros compromissos. Essa mudança pode colocar em risco o futuro educacional de muitos jovens de Ariquemes”, afirmou Redano.



Além disso, Redano destacou o papel fundamental do Ensino Médio na formação dos estudantes, ressaltando que essa etapa é crucial para o desenvolvimento de habilidades e para o início da construção de uma trajetória profissional. “A comunidade escolar também se mobilizou contra a decisão. Pais e professores têm expressado suas preocupações em relação à medida, pedindo que o governo estadual reavalie a situação”. Disse.



Por fim, Alex Redano reforçou a importância de priorizar a qualidade de vida dos estudantes e suas famílias, solicitando à SEDUC que mantenha o Ensino Médio no período matutino, garantindo a continuidade e acessibilidade do ensino para todos.