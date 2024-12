Projeto de lei do deputado Alex Redano garante segurança jurídica aos mototaxistas em Rondônia

A Assembleia Legislativa de Rondônia aprovou nesta terça-feira 10, um projeto de lei de autoria do deputado Alex Redano (Republicanos), que garante segurança jurídica aos mototaxistas do Estado. A medida beneficia mais de 10 mil profissionais que dependem dessa atividade para o sustento de suas famílias, resolvendo uma instabilidade gerada por uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADIN) que comprometia a legislação anterior.



O novo projeto regulariza as placas dos veículos utilizados pelos mototaxistas, garantindo que esses trabalhadores possam operar dentro da legalidade. Segundo Alex Redano, a aprovação é resultado de anos de trabalho junto à classe, desde o período em que era vereador em Ariquemes. O parlamentar destacou o papel essencial dos mototaxistas e agradeceu tanto aos colegas deputados pelo apoio quanto à categoria pela confiança em sua atuação.



Esse avanço legislativo busca valorizar a classe e assegurar condições mais dignas para o exercício da profissão. Com isso, Rondônia fortalece a regulamentação de um serviço essencial para a mobilidade local, especialmente em municípios menores, onde os mototaxistas desempenham um papel relevante no transporte diário.