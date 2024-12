Governo de Rondônia promove ação de fortalecimento ambiental em Território Indígena de Vilhena

Com o propósito de promover iniciativas que fortaleçam o desenvolvimento ambiental sustentável junto aos povos indígenas, o governo de Rondônia realizou na terça-feira (10), uma ação especial na Aldeia Inajá, Território Indígena Yty-Xunaty, localizada em Vilhena. A atividade integrou o Programa Raízes Sustentáveis, uma iniciativa que busca alinhar práticas de preservação ambiental às necessidades e culturas das comunidades indígenas.

O evento foi promovido pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental (Sedam), por meio da Coordenadoria de Povos Indígenas (Copin), com o apoio da Coordenadoria de Educação Ambiental (Ceam) e da Coordenadoria de Florestas Plantadas (CFP). Durante o encontro, foram realizadas atividades educativas e rodas de conversa que abordaram temas como manejo sustentável de recursos naturais, reflorestamento com espécies nativas e práticas agrícolas de baixo impacto. As discussões reforçaram a importância de unir o conhecimento ancestral dos povos indígenas às ferramentas modernas de preservação ambiental. Técnicos da Ceam apresentaram cartilhas de conscientização sobre as queimadas, resíduos sólidos e recursos hídricos. Já a CFP teve participação de destaque através da doação de mudas de açaí que foram distribuídas no evento.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, ressaltou a relevância de iniciativas voltadas à proteção ambiental em parceria com as comunidades indígenas. “Estamos trabalhando para garantir que o desenvolvimento do estado aconteça de forma sustentável e com respeito às culturas tradicionais. O diálogo com os povos indígenas é essencial para construirmos um futuro equilibrado, unindo preservação ambiental e valorização de suas histórias e práticas ancestrais.”

Segundo o secretário da Sedam, Marco Antônio Lagos, o evento representa uma ferramenta de aproximação entre o governo e as lideranças indígenas. “O Programa Raízes Sustentáveis é uma demonstração do empenho da gestão com a preservação do meio ambiente e o protagonismo das comunidades indígenas. A ação no Yty-Xunaty é um marco, mostrando que a integração entre conhecimento técnico e saberes tradicionais é o caminho para soluções eficazes e duradouras”, salientou.

A líder indígena Arilene Terena, destacou a importância da iniciativa para sua comunidade. “Ações como esta fortalecem nossa luta pela preservação da natureza e pelo respeito à nossa cultura. A ação no Yty-Xunaty, termo que significa ‘somos fortes’, simboliza um passo significativo para a construção de um diálogo mais próximo entre governo e povos indígenas, reforçando o compromisso conjunto com a sustentabilidade e o futuro das próximas gerações”, afirmou.