Escola de Música do Acre promove recital de encerramento do ano letivo nestas quarta e quinta

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Educação e Cultura (SEE), convida a comunidade para prestigiar o recital de encerramento do ano letivo de 2024 da Escola de Música do Acre (Emac).

As apresentações culturais acontecerão em duas datas: nos dias 11 e 12 de dezembro, a partir das 19h, no auditório da referida unidade de ensino musical, localizada na Avenida Central, 92, Conjunto Tucumã II, em Rio Branco.

Alunos da Escola de Música do Acre se apresentaram no recital de encerramento do ano letivo. Foto: Mardilson Gomes/SEE

Para o recital, mais de 100 alunos se apresentarão em performances coletivas, conjuntos específicos e números individuais. O evento é gratuito e mostrará as habilidades musicais adquiridas por estes estudantes no decorrer do ano letivo.

“Já se tornou algo tradicional encerrar as atividades musicais dentro da Emac com esse recital. Ele é um momento para demonstrar os talentos dos alunos, animá-los para que eles possam seguir nos estudos e, quem sabe, adentrarem no curso de Música da Ufac para trilhar o caminho da docência ou atuarem na vida de artista”, destaca o coordenador-geral da Emac, Adson Barbosa.

Alunos da Escola de Música do Acre tocam diversos tipos de instrumentos e ritmos musicais. Foto: Mardilson Gomes/SEE

Os grupos de alunos serão conduzidos pelos professores Carlos Eduardo Silva, Daniel Albuquerque, Denys Maquiné, Dyonatan Braga, Nicke Koja, Fernanda Gadelha, Igor Pinheiro, Jehnny Nascimento, Jorgenes Gondim, Zeca Olegário, Mariana Ravena de Araújo, Nágila Batista, Thaís Gadelha, Charly Angelim, Máximo Lopes e Cleison Costa.

Entre os cursos que foram ofertados pela Escola de Música do Acre em 2025 estão: técnica vocal, musicalização infantil, violão, guitarra, cavaco, violino, ukulelê, contrabaixo, bateria, piano, teclado, entre outros.

Estudantes se prepararam para as apresentações dos dias 11 e 12 de dezembro. Foto: José Caminha/Secom

Ritmos da Música Popular Brasileira como Samba, Bossa Nova, Forró, Xote, Ciranda, Cantigas de Roda, além de Jazz, Música Erudita, Pop, Rock, Heavy Metal e Punk Rock compõem o repertório dos alunos no evento.

O recital de encerramento do ano letivo de 2025 é uma realização da Secretaria de Estado de Educação e Cultura (SEE) e recebe o apoio da Secretaria de Estado de Comunicação (Secom) e da Secretaria Estadual de Meio Ambiente (Sema).

