Peça teatral Lugar da Chuva diverte e emociona público em noite de estreia na Usina de Arte João Donato

A Usina de Arte João Donato foi o palco para a estreia da peça teatral Lugar da Chuva em Rio Banco. O espetáculo apresentado pelo coletivo Frêmito Teatro e Agrupamento Cynético encantou o público que lotou o espaço para assistir a primeira apresentação da peça na capital acreana, nesta sexta-feira, 21.

A circulação da peça Lugar da Chuva é fomentada pela Bolsa Funarte de Teatro Myriam Muniz 2023, e no Acre conta com apoio do Governo do Estado, por meio da Fundação de Cultura Elias Mansour (FEM), e do Curso de Teatro da Universidade Federal do Acre (Ufac).

A peça, que surgiu a partir do intercâmbio entre o coletivo amapaense Frêmito Teatro e o Agrupamento Cynético, que viajou de São Paulo até Macapá para colaborar com a criação do espetáculo, convida o público a navegar por terras amapaenses, numa jornada onde os narradores viajantes interpretados pelos, atores Raphael Brito e Wellington Dias, apresentam personagens e cenários urbanos e da floresta, possibilitando ao espectador acessar memórias e emoções.

Narradores viajantes convidam o público a navegar por terras amapaenses. Foto: Marcelo Dagnoni/Divulgação

“Eu gostei muito, que em momentos tinha humor e depois passava para algo sério, depois voltava para o humor e algo sério, é tipo uma avalanche de emoções. A cena que um dos atores puxava o corpo do outro naquele tapetinho de palha ou madeira, acho que foi bem tocante”, revelou Tapassi Tainah, estudante de psicologia, que gostou da estreia e já decidiu que vai voltar para assistir a segunda sessão, neste sábado,

Em cena atores apresentam personagens e cenários. Foto: Marcelo Dagnoni/Dovulgação

O ator Raphael Brito destacou a importância do envolvimento e interação da plateia. “É um espetáculo que acontece de diversas formas a depender da interação com o público que, aqui, foi muito acolhedor, muito participativo, muito honesto. A gente se sentiu em casa, né? Então a gente está bem feliz por essa apresentação, e sábado, a gente quer mais gente aqui para a poder compartilhar essas histórias e ter esse abraço que a gente recebeu do público hoje com tanta interação legal”.

Apresentação da peça Lugar da Chuva emociona público rio-branquense. Foto: Marcelo Dagnoni/Divulgação

Com sessão às 20h, neste sábado, 22, o espetáculo se despede da primeira temporada em Rio Banco.

Transgeografia

Com a proposta de mostrar uma cidade amazônica, do ponto de vista do nativo e também a partir do olhar de quem é de fora, revelar para Amazônia, o Brasil e o mundo, um Amapá que não é visto, ‘Lugar de Chuva’ conduz o público por lugares como o porto da cidade, a fortaleza, o bairro das palafitas, que vem sendo desapropriado para a construção da orla da cidade. “Lugares que representam as dinâmicas das cidades, dinâmicas coloniais, das desigualdades, dinâmicas das exclusões, das questões LGBTs, negros, indígenas, que são causas sociais que cruzam com a urbanidade”, esclarece o diretor do espetáculo, Otávio Oscar.

Cenário modular foi pensando para o espetáculo que viaja mundo afora: Foto: Marcelo Dagnoni/Divulgação

Nessa perspectiva, a ideia de viajar esteve sempre na gênese do projeto: “ Desde o início a gente pensou que o cenário seria só duas bagagens. Então, a diretora de arte encontrou essa solução, que é um cenário instalativo, com elementos que podem ser moldados, de acordo com o tamanho do espaço. A facilidade de viajar era uma meta desde o início e influenciou no processo criativo do cenário”, revelou o diretor.

