Estrutura do Carnaval da Família 2025 começa a ser montada no centro de Rio Branco

A montagem da estrutura do Carnaval da Família 2025 já começou no centro de Rio Branco. O evento, fruto de parceria entre o governo do Acre, a prefeitura da capital e a Associação Comercial, Industrial, de Serviço e Agrícola do Acre (Acisa), promete trazer diversão com segurança para os foliões nas cinco noites de atrações, que têm início na sexta-feira, 28. Este ano a festa será realizada em apenas um local da cidade, a Praça da Revolução, proporcionando espaço mais amplo para quem for prestigiar a grande festividade cultural.

Montagem da estrutura metálica do palco deve ser finalizada ainda nesta semana. Foto: Ingrid Kelly/ Secom

A montagem do palco principal, que vai receber atrações nacionais e locais, já está na reta final. Com a estrutura metálica quase concluída, Júlio César de Farias, coordenador de eventos do governo, garante que tudo está conforme o previsto no cronograma e que toda a arrumação será finalizada ainda nesta semana para evitar eventuais problemas técnicos.

“Estamos resgatando o Carnaval aqui na Praça da Revolução. Por determinação do governador Gladson Camelí, faremos uma festividade com segurança pública e privada para resguardar os foliões. Governo, prefeitura e Acisa é uma parceria que está dando certo”, destaca.

Júlio César de Farias é coordenador de eventos do governo. Foto: Ingrid Kelly/ Secom

De acordo com o presidente da Fundação Municipal de Cultura, Esporte e Lazer Garibaldi Brasil (FGB), Klowsbey Pereira, será o maior Carnaval da Família de todos dos tempos, com uma ornamentação e infraestrutura de grande porte, capaz de comportar boa parte da população de Rio Branco.

“Além da área principal dos foliões, teremos praça de alimentação, espaço para as crianças, para idosos e um local próprio onde toda a família vai se reunir. Aqui na Praça da Revolução vai haver três entradas com arcos enfeitados e o palco será gigantesco. A decoração vai chamar muito a atenção”, afirmou o presidente.

É esperado que mais de 35 mil pessoas compareçam ao evento somando apenas os dois dias com shows nacionais, segundo os organizadores. Dessa forma, a festividade, além de preservar a cultura, também irá fomentar a economia local.

Klowsbey Pereira destacou expectativa para o evento. Foto: Ingrid Kelly/ Secom

Orientações aos motoristas

Com a montagem da estrutura, algumas ruas no Centro já estão interditadas. A Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito (RBTrans) divulgou recomendações para evitar a circulação de automóveis e possíveis transtornos.

Ornamentação do Carnaval da Família está em processo de finalização. Foto: Ingrid Kelly/ Secom

De acordo com o diretor de Trânsito da RBTrans, Jairo Cavalcante, atualmente trechos entre as avenidas Rui Barbosa, Getúlio Vargas e Brasil estão temporariamente fechados, pois se encontram na área do entorno do palco. Os condutores devem, portanto, utilizar rotas alternativas .

“Neste período, os motoristas que vêm do Segundo Distrito para o Primeiro podem utilizar a Rua Marechal Deodoro e a Quarta Ponte para chegar à Avenida Ceará. No inverso, conseguem usar a Floriano Peixoto, que dá acesso à Ponte Metálica. A área central também pode ser acessada pela Avenida Brasil, que não está interditada”, observou o diretor.

A previsão é que, durante os dias de festa, outras vias sejam bloqueadas, segundo Cavalcante. Mais informações serão divulgadas à população mais próximo do início do evento.

