Audiência discute reconstrução da infraestrutura destruída pelas chuvas no Vale do Taquari

A comissão externa da Câmara dos Deputados que acompanha os danos causados pelas enchentes no Rio Grande do Sul promove audiência pública na quarta-feira (11) para debater a reconstrução da infraestrutura no Vale do Taquari e outras regiões.

O debate foi pedido pelo coordenador da comissão, deputado Marcel Van Hattem (Novo-RS), e vai ser realizado às 14h30, no plenário 13.

Relembre

No fim de abril e início de maio deste ano, fortes chuvas atingiram o Rio Grande do Sul e causaram inundações e prejuízos em 478 cidades. De acordo com a Defesa Civil gaúcha, a tragédia deixou 806 pessoas feridas e 183 mortos.

"Além das vidas, o impacto material do desastre natural na região, principalmente do Vale do Taquari, foi muito grande", afirma Van Hattem. Milhares de residências, imóveis comerciais e infraestruturas essenciais do Estado foram destruídos.

"A reconstrução da infraestrutura na região é uma prioridade para garantir a retomada digna da vida nos municípios afetados", afirma o deputado gaúcho. "Além disso, é imprescindível discutir a implementação de medidas estruturais que previnam novas tragédias dessa natureza."