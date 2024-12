Comissão da Câmara discute funcionamento de fundação criada pelo IBGE

A Comissão de Legislação Participativa da Câmara dos Deputados discute na terça-feira (10) os impactos da criação da Fundação Pública de Direito Privado IBGE+.

O debate atende a pedido da deputada Sâmia Bomfim (Psol-SP) e está marcado para as 10 horas, no plenário 3.

A reunião será interativa; veja quem foi convidado e envie suas perguntas.

Essa fundação foi criada pelo IBGE para apoiar suas atividades de inovação tecnológica, pesquisa estatística e geográfica.

Sâmia argumenta que a criação da entidade gerou questionamentos sobre possíveis impactos negativos no funcionamento do IBGE. Entre os riscos apontados pela deputada estão: a captura do órgão pela iniciativa privada por meio de venda de pesquisas e implicações derivadas da criação de uma fundação sem patrimônio próprio e sem supervisão ministerial.