Ieda Chaves defende a transformação da educação brasileira durante a Conferência da Unale

A deputada estadual Ieda Chaves (União Brasil) participou da 27ª Conferência Nacional da União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais (Unale), considerado o maior encontro parlamentar da América Latina, que encerrou ontem (5), no Rio de Janeiro (RJ). As discussões nortearam o tema "O Futuro da Educação no Brasil" e, durante as Plenárias, a parlamentar reafirmou o seu interesse em discutir, avaliar e propor ações factíveis para o fortalecimento do setor educacional em todo o país.

“Não é incomum ouvir que esse setor é um pilar fundamental para o desenvolvimento de qualquer nação. Neste momento crucial de transformação digital e mudanças sociais, debater o futuro da educação no brasil é mais do que necessário: é urgente”, disse Ieda Chaves.

A deputada, que em 2025 assumirá a presidência da Comissão Permanente de Educação e Cultura da Assembleia Legislativa de Rondônia, contribuiu ainda a sua esperança para que a “Educação do Futuro” seja mais inclusiva, qualitativa, conectada e principalmente, cidadã.

“Em eventos como este, temos a oportunidade de trocar experiências, compartilhar ideias e construir um futuro melhor à educação brasileira. Que as discussões aqui realizadas inspirem a criação de políticas públicas que promovam uma educação de qualidade para todos e todas”, acrescentou Ieda Chaves.

Thiago Lontra/Unale

Plenárias

A 27ª Conferência da Unale recebeu palestrantes com vasta experiência acerca do tema principal, como: Cristovam Buarque, ex-ministro da Educação; Claudia Costin, a ex-secretária de Educação do Rio de Janeiro; e, Dr. Clóvis de Barros, palestrante e educador.

Entre as temáticas abordadas, estiveram as seguintes: “Educação e inovação pedagógica: novos modelos de ensino para o século XXI”, “Educação ambiental como estratégia fundamental para a sociedade”, “A conexão entre a neurociência e a educação”, “Renegociação das Dívidas dos Estados e Sistema Previdenciário”, “O papel das escolas legislativas na formação dos servidores nas políticas públicas” e “O papel do Legislativo na transformação educacional”.

Números

Neste ano, segundo a organização da Conferência, foram cerca de 1500 participantes de todas as 27 unidades da Federação. A programação foi composta por 18 eventos simultâneos de entidades parceiras à Unale. Para saber mais, acesse: https://unale.org.br.