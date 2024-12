Deputados aprovam prioridade para mulher vítima de violência fazer exame toxicológico; acompanhe

A Câmara dos Deputados aprovou nesta quinta-feira (5) projeto que garante às mulheres vítimas de violência prioridade para fazer exame toxicológico, sempre que houver suspeita de administração de drogas sem o consentimento.

Após ajustes na redação, a relatora, deputada Ana Paula Leão (PP-MG), recomendou a aprovação do substitutivo da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher para o Projeto de Lei 2220/21 , do deputado Pedro Lucas Fernandes (União-MA).

A relatora, deputada Ana Paula Leão, afirmou que a realização do exame toxicológico é necessária para garantir pronta resposta do poder público à violência contra a mulher com uso de droga para dopar a vítima.

"A dignidade humana, vale lembrar, é fundamento de nossa Constituição, exigente de um movimento de tutela e promoção da vida ampla – sem violência, sem constrangimento, livre e fluida no exercício dos direitos e garantias fundamentais", disse a relatora.

Segundo Ana Paula Leão, a legislação já trata de outros casos de diferenciação justificada no acesso a procedimentos, como na prioridade prevista no projeto aprovado.

O texto aprovado altera a Lei 10.778/03 , que trata da notificação compulsória do caso de violência contra a mulher que for atendida em serviços de saúde públicos ou privados.

A proposta seguirá agora para análise do Senado.

