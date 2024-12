Comissão da Mulher discute tratamento do lipedema

A Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Câmara dos Deputados discute, nesta quinta-feira (5), a importância do tratamento do lipedema, sintomas e opções de tratamento.

O lipedema é uma doença crônica, progressiva e debilitante, que acomete predominantemente mulheres. Caracteriza-se pelo acúmulo anormal de tecido adiposo nas pernas e braços, causando dor, sensibilidade aumentada e mobilidade reduzida.

O debate atende a pedido da deputada Coronel Fernanda (PL-MT) e será realizado a partir das 10 horas, no plenário 14.

"O impacto dessa condição vai além das questões físicas, contribuindo para o desenvolvimento de distúrbios de saúde mental, como depressão e ansiedade, devido à insatisfação com a aparência física", afirma Coronel Fernanda.

Sem tratamento no SUS

A parlamentar acrescenta que a falta de cobertura pelo Sistema Único de Saúde (SUS) para tratar o lipedema limita o acesso dos pacientes a diagnósticos precisos e acompanhamento especializado.

"A inclusão do tratamento do lipedema no SUS é necessária para garantir que todos os pacientes, independentemente de sua condição socioeconômica, tenham acesso a cuidados de saúde de qualidade", defende a deputada.