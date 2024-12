Maurício Carvalho é eleito o melhor parlamentar de Rondônia pelo Ranking dos Políticos

O deputado federal Maurício Carvalho (UNIÃO-RO), coordenador da bancada federal de Rondônia, foi reconhecido como o melhor parlamentar do estado pelo Ranking dos Políticos, durante a cerimônia realizada nesta quarta-feira, 4 de dezembro, no Centro Internacional de Convenções do Brasil (CICB), em Brasília.

Além de liderar no estado, Maurício conquistou a 67ª posição entre os deputados mais bem avaliados da Câmara e está entre o grupo dos 100 melhores parlamentares do Brasil. “Fico extremamente feliz e emocionado. Esse reconhecimento é uma confirmação de que estamos no caminho certo e um incentivo para continuar trabalhando pela nossa população e buscando soluções que façam a diferença na vida dos rondonienses”, declarou o parlamentar.

Sob a coordenação de Maurício Carvalho, a bancada federal de Rondônia na Câmara também recebeu destaque, sendo avaliada como a melhor entre os 27 estados da federação. Esse reconhecimento reflete a atuação conjunta de seus parlamentares em áreas como presença em sessões, economia de recursos públicos e posicionamento estratégico em votações relevantes para o país.

O Ranking dos Políticos é uma iniciativa da sociedade civil que analisa o desempenho de senadores e deputados federais com base em temas como combate à corrupção, combate ao desperdício e redução de privilégios. A classificação utiliza uma escala de 0 a 10 para avaliar os parlamentares.

Maurício Carvalho dedicou o prêmio à população de Rondônia e reforçou seu compromisso com a ética e o trabalho responsável. “Esse resultado só nos motiva a seguir firmes, sempre ouvindo e representando quem mais precisa.”