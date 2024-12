Humberto Costa destaca recorde da Hemobrás na coleta de plasma

O senador Humberto Costa (PT-PE) anunciou, em pronunciamento nesta segunda-feira (2), que a Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia (Hemobrás) alcançou um recorde histórico na coleta do plasma, componente essencial para a produção de medicamentos para doenças do sangue. O parlamentar destacou que, a dois meses do fim de 2024, a captação e exportação do plasma já ultrapassou o total obtido em todo o ano de 2023.

Segundo dados da própria empresa, entre janeiro e outubro foram coletados quase 161 mil litros de plasma (volume 7,2% acima do captado no mesmo intervalo do ano passado), superando a meta estabelecida para o período, que era de 150 mil litros. A estimativa é fechar 2024 com cerca de 200 mil litros coletados.

— Os números atingidos representam um marco para a saúde pública brasileira e para o papel estratégico da Hemobrás no nosso país. A produção recorde impactará, de forma positiva, o abastecimento nacional com aquilo que é produzido pela Hemobrás, com mais saúde e qualidade de vida à população brasileira.

Humberto afirmou que a Hemobrás tem a meta de exportar 300 mil litros de plasma até 2026. Segundo o senador, esse volume volta para o Brasil na forma de remédios. O parlamentar ressaltou que a empresa tem investido na qualificação de hemocentros, na ampliação da capacidade de armazenamento e no aperfeiçoamento dos processos para evitar o descarte do plasma.

O senador também disse que a Hemobrás planeja ampliar e requalificar hemocentros qualificados em 2025, além de aumentar a capacidade de armazenamento e envio. A empresa conta com investimentos do Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC) para renovar e ampliar o parque tecnológico dos serviços de hemoterapia e expandir o volume de plasma coletado nos hemocentros.