Comissão recebe ministra para debater ações do Ministério dos Direitos Humanos para pessoas com deficiência

A Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência da Câmara dos Deputados convidou a ministra do Direitos Humanos e da Cidadania, Macaé Maria Evaristo dos Santos, para falar, nesta terça-feira (3), sobre as ações voltadas para pessoas com deficiência (PCDs) em sua gestão à frente da pasta.

O debate foi solicitado pela deputada Rosangela Moro (União-SP) e será realizado a partir das 14 horas, no plenário 13.

A parlamentar argumenta que a recente transição no comando do ministério, motivada pela demissão do ex-ministro Silvio Almeida, após denúncias de assédio sexual divulgadas pela mídia, exige um diálogo aberto sobre as prioridades da nova gestão.

A deputada acrescenta que a Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, vinculada ao ministério, desempenha papel fundamental na formulação de políticas públicas para promover a inclusão, acessibilidade e defesa dos direitos de PCDs.

“A audiência é uma oportunidade para conhecermos as metas e os compromissos da nova ministra na condução de temas tão sensíveis, como a prevenção da discriminação, a promoção da acessibilidade e o combate à violência contra pessoas com deficiência”, afirma a parlamentar.