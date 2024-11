Senado prestará homenagem ao Fórum Brasil Educação

Autor do pedido da homenagem, Portinho destaca trabalho do Fórum em políticas públicas - Foto: Pedro França/Agência Senado

O Plenário do Senado fará homenagem ao Fórum Brasileiro da Educação Particular (Brasil Educação) em sessão especial a ser realizada nesta segunda-feira (2), com início às 16h. O senador Carlos Portinho (PL-RJ) é o autor do requerimento de homenagem ( RQS 414/2024 ), no qual destaca os relevantes serviços prestados pelas instituições representadas para o desenvolvimento da educação no Brasil.

Fundado em 2008, o Brasil Educação reúne 15 entidades representativas do setor educacional privado. Elas representam instituições com e sem fins lucrativos que vão desde a educação infantil até a pós-graduação. As entidades participantes incluem sindicatos, associações, federações e confederações. Hoje o Brasil tem cerca de 15 milhões de estudantes matriculados na educação particular, em todos os níveis de ensino.

"O Brasil Educação e suas entidades têm desenvolvido um forte e efetivo trabalho em defesa da educação, dos estudantes, dos seus profissionais e de toda estrutura educacional privada, tão estratégica para o desenvolvimento da nação. A atuação institucional envolve a participação no desenvolvimento de políticas públicas, especialmente no âmbito do Congresso Nacional e de órgãos governamentais", ressalta Carlos Portinho no seu requerimento.