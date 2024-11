Feira Sabores do Paraná conta com produtores gaúchos afetados por enchentes

Dez agroindústrias familiares gaúchas estão entre os 76 expositores da Feira Sabores do Paraná , que acontece até domingo (01) no Museu Oscar Niemeyer, em Curitiba. Os produtores foram convidados para participar do evento por serem de regiões afetadas pelas chuvas e enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul no começo do ano.

A participação é fruto de uma parceria entre o Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná (IDR-Paraná) e a Emater do Rio Grande do Sul para ajudar na retomada da economia gaúcha.

Os produtores são das cidades de Dois Lajeados, Farroupilha, Soledade, Vista Alegre, Ilópolis, Paraí, Venâncio Aires, Hulha Negra, Harmonia e Bento Gonçalves, e foram selecionados pela Emater gaúcha e a Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Rio Grande do Sul (Fetag).

AJUDA -Um destes produtores é Manoel Gonzalez, da Agroindústria Sinuelo, de Hulha Negra (RS), que está expondo seus charques na feira. “Para nós foi uma oportunidade muito boa, depois de todos os problemas que enfrentamos. Mesmo aqueles que não sofreram diretamente com as tempestades foram impactados comercialmente pelos desastres, então é uma parceria que acaba nos ajudando”, disse.

Ele conta que já participou de feiras em outros estados, mas pela primeira vez veio ao Paraná expor seus produtos. “É sempre uma vitrine que ajuda a gente a mostrar o nosso trabalho neste momento de retomada”, contou Manoel.

O proprietário da Agroindústria Sinuelo disse que o negócio começou com a criação de ovelhas para a produção de lã, mas que acabaram investindo na produção de charque para diversificar os negócios. “Produzir lã depende de um mercado sazonal das estações do ano, por isso acabamos explorando o charque”.

Em outubro, eles produziram 850 quilos da carne, que foi comercializada rapidamente na íntegra. Venderam tudo, mesmo porque atendem escolas e quartéis. "Não sobra nem para nosso consumo", brinca. "Que esta seja a primeira de muitas vindas ao Paraná".

SABORES DO PARANÁ- A Feira Sabores do Paraná voltou a ser realizada após dez anos de intervalo. O evento é considerado uma das principais vitrines da produção de agricultores familiares no Estado.

Nesta edição, além dos 10 produtores gaúchos, 66 agroindústrias de 46 municípios do Paraná estão expondo seus produtos. O objetivo é divulgar o trabalho as pequenas agroindústrias paranaenses e a produção de alimentos artesanais.

O Governo do Estado apoia o desenvolvimento das agroindústrias do Paraná por meio do Instituto de Desenvolvimento Rural (IDR-Paraná). Os extensionistas do instituto orientam os produtores a qualificar seus processos produtivos, visando maior competitividade e renda para eles. As orientações também têm como objetivo modernizar os processos, retendo jovens talentos no campo.

FEIRA- Além da comercialização dos produtos, a Feira Sabores do Paraná conta com um espaço de gastronomia e ambiente para aulas-show de culinária com ingredientes disponíveis na feira ou cultivares desenvolvidas pelo IDR-Paraná. Ela estará aberta até domingo (01), das 10h às 20h.

O evento é promovido pela secretaria estadual da Agricultura e do Abastecimento (Seab), com execução do IDR-Paraná e apoio da Agência de Defesa Agropecuária do Paraná (Adapar), Secretaria Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional de Curitiba, Sistema Faep/Senar-PR, Sebrae/PR e Fetaep.