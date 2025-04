Epagri/Cepa firma contrato com Amvali para fornecer dados agropecuários aos municípios do Vale do Itapocu

O presidente da Amvali, prefeito de São João do Itaperiú, Rovâni Delmonego, assina o contrato e comemora a tecnologia e inovação existentes na área da agricultura – Fotos: Cristiele Deckert / Epagri/Cepa

O Centro de Socioeconomia e Planejamento Agrícola da Epagri (Cepa) firmou um contrato com a Associação de Municípios do Vale do Itapocu (Amvali) para fornecer dados agropecuários estruturados por meio do painel Perfil 360° municipal do Observatório Agro Catarinense . A ferramenta oferece uma visão integrada do cenário rural e socioeconômico dos municípios catarinenses, com acesso exclusivo a informações atualizadas sobre a agropecuária e o agronegócio tanto local como estadual.

A assinatura do contrato de prestação de serviços técnico-científicos da Epagri/Cepa com a Amvali aconteceu nesta quinta, 27, no auditório do Centro de Inovação Novale em Jaraguá do Sul. Participaram autoridades da Epagri e prefeituras da região composta pelas cidades de Barra Velha, Corupá, Guaramirim, Jaraguá do Sul, Massaranduba, São João do Itaperiú e Schroeder.

Visão Geral do “Perfil 360°” e seu impacto

Edilene Steinwandter, gerente da Epagri/Cepa, explica que o “Perfil 360°” é uma ferramenta que oferece uma visão ampla e integrada do cenário rural e socioeconômico de todos os municípios catarinenses. “O Observatório trouxe uma visão inédita do agro catarinense para as entidades e representantes do setor agropecuário, no sentido de disponibilizar informações do setor com acesso exclusivo para as associações de municípios, assim como para as administrações municipais”, comenta Edilene.

O presidente da Epagri, Dirceu Leite, afirma que a pesquisa agropecuária trabalha tanto a parte técnica como a parte socioeconômica. “A Epagri vem trabalhando em um processo de renovação por meio de novas tecnologias, queremos que a informação chegue onde de fato a agricultura acontece. Seja no gabinete do prefeito, no planejamento de ações para o município, seja para o agricultor saber a melhor hora para comercializar seus produtos”, observa Dirceu.

Foto: Reprodução/Secom SC

O contrato assinado tem vigência anual com a designação de acesso a 21 usuários com perfil municipal e três usuários com perfil regional. O presidente da Amvali, prefeito de São João do Itaperiú, Rovâni Delmonego, comemora a tecnologia e inovação existentes na área da agricultura. “Isso é muito importante para nós, pois é um investimento que levará o agricultor a ganhar mais, ter uma lucratividade maior impactando todo o setor agrícola”, ressalta.

Rede de estações de monitoramento ambiental

Na ocasião, o gerente da Epagri/Ciram, Luís Hamilton Garbossa, apresentou a rede de estações de monitoramento ambiental de Santa Catarina. No dia também foi firmado um acordo de cooperação com os municípios da Amvali para que eles sejam responsáveis pela manutenção das estações que compõem a rede na região.

Observatório Agro Catarinense

O Observatório está alicerçado em quatro elementos fundamentais: espaço físico estruturado, adoção de tecnologias de ponta, disponibilidade de recursos humanos multidisciplinares de alta qualificação e incorporação da cultura data driven na tomada de decisões relacionadas aos agronegócios e ao desenvolvimento rural catarinense.

O Perfil 360° mostra os principais indicadores de desempenho da agropecuária e do agronegócio catarinense em termos econômicos, mercadológicos e produtivos. Os dados foram organizados em painéis contendo informações como do Produto Interno Bruto (PIB), Valor Adicionado Bruto (VAB) da agropecuária e demais setores da economia, Valor da Produção Agropecuária (VPA) entre outras informações relevantes para o setor agropecuário.

Por Cristiele Deckert, jornalista bolsista Epagri/Fapesc

Informações para a imprensa: Isabela Schwengber, assessora de Comunicação da Epagri: (48) 3665-5407/99161-6596