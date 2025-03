Adapar orienta produtores do Vale do Ribeira sobre exames de brucelose e tuberculose

A realização dos exames anuais de brucelose e tuberculose foi tema da Reunião de Produtores de Leite de Búfala do Vale do Ribeira, realizada na Associação dos Servidores Municipais de Rio Branco do Sul (ASEM), na última sexta-feira (28). O evento, promovido pela Prefeitura de Rio Branco do Sul, reuniu produtores, técnicos e autoridades municipais da região para discutir a importância do diagnóstico sanitário e estratégias para tornar a produção mais qualificada e rentável.

Representantes da Agência de Defesa Agropecuária do Paraná (Adapar) e do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná (IDR-Paraná) orientaram quanto à necessidade dos exames obrigatórios para as duas doenças, além de demais informações técnicas para a ampliação da cadeia de produção leiteira do Vale do Ribeira. A programação incluiu a palestra técnica sobre prevenção, diagnóstico e benefícios para a produção leiteira, ministrada por Marta Freitas, chefe da Divisão de Controle e Erradicação de Brucelose e Tuberculose da Adapar.

Ela enfatizou que os exames são obrigatórios para todos os produtores de leite no Paraná e ressaltou as vantagens do monitoramento sanitário. “O diagnóstico dessas doenças não só garante a saúde do rebanho, mas também abre portas para uma produção mais segura e competitiva”, explicou.

CERTIFICAÇÃO– A fiscalização e certificação das propriedades também foram abordadas por Marta Freitas, que atua também como fiscal de Defesa Agropecuária e é médica-veterinária da Adapar. Ela destacou os benefícios do Programa de Certificação de Propriedades Livres de Brucelose e Tuberculose da agência. O projeto de certificação da Adapar segue as diretrizes do Programa Nacional de Controle e Erradicação de Brucelose e Tuberculose Animal (PNCEBT), estabelecido pela Instrução Normativa SDA nº 10, de 2017.

Karime Fayad, prefeita de Rio Branco do Sul e presidente do Consórcio Metropolitano de Serviços do Paraná (Comesp), destacou a relevância da iniciativa para o fortalecimento da bubalinocultura e a melhoria da qualidade do leite de búfala produzido na região. “Estamos aqui para garantir o futuro da nossa produção e a saúde do nosso rebanho. Com o auxílio dos exames e a conscientização dos produtores, podemos minimizar os riscos dessas doenças e oferecer um produto de maior qualidade para o consumidor”, afirmou.

IMPORTÂNCIA– Especialistas destacaram ainda como a brucelose e a tuberculose afetam a sanidade dos rebanhos, produção e a saúde humana. Por isso a realização dos exames obrigatórios e o monitoramento constante são essenciais para evitar a disseminação das doenças.

De acordo com o Departamento de Saúde Animal da Adapar (DESA), além dos impactos na produção, essas enfermidades podem ser transmitidas aos seres humanos pelo consumo de leite não pasteurizado ou pelo contato com animais infectados, reforçando a necessidade das orientações aos produtores.