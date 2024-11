Deputado Alex Redano destaca importância de campanhas educativas para a proteção das mulheres em Rondônia

O deputado estadual Alex Redano (Republicanos) apresentou a Indicação nº 9654, que sugere ao Poder Executivo, em parceria com a Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social (Seas), a promoção de campanhas educativas nos órgãos públicos com o objetivo de combater a violência contra a mulher. A proposta foi elaborada diante do crescente número de casos de violência de gênero, que continua a ser um grave problema social em Rondônia e no Brasil.

O deputado estadual Alex Redano destacou que os índices de violência contra a mulher têm aumentado significativamente, e que é urgente tomar medidas preventivas, como as campanhas de conscientização. A ideia é sensibilizar servidores públicos e a sociedade em geral sobre a importância de erradicar esse tipo de violência.

"É fundamental que todos, desde os servidores públicos até a população, compreendam a gravidade do problema e se empenhem na luta pelo fim da violência contra a mulher. Só com o envolvimento de todos poderemos criar um ambiente mais seguro e justo para as mulheres em Rondônia," afirmou o parlamentar.

O Estado de Rondônia, conforme dados preocupantes, ocupa uma posição alarmante no ranking nacional de feminicídios, uma triste realidade que necessita de uma ação rápida e eficaz por parte do poder público. Segundo o parlamentar, é essencial que o Estado crie mecanismos mais robustos para combater esses índices.

"Como representantes do povo, temos a responsabilidade de agir em prol da segurança e do bem-estar das mulheres. Não podemos mais permitir que Rondônia continue sendo um dos líderes nacionais em feminicídios," completou Alex Redano.

Vale lembrar que, nesta data de 25 de novembro, é celebrado o Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra a Mulher, data oficializada pela Organização das Nações Unidas (ONU) como um marco global para a luta contra a violência de gênero.

"A situação da segurança das mulheres em nosso estado tem se mostrado cada vez mais preocupante. Por isso, é fundamental intensificar as campanhas educativas nos órgãos públicos, que representam apenas uma das muitas ações necessárias para garantir a proteção e os direitos das mulheres. A proposta já foi encaminhada para análise do Executivo, e agora aguardamos a implementação de medidas eficazes que possam, de fato, transformar a realidade das mulheres em Rondônia", encerrou Alex Redano.