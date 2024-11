Comissão aprova incentivo à produção de pimenta-do-reino de alto padrão

A Comissão de Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara dos Deputados aprovou, em caráter conclusivo, proposta que institui uma política nacional de incentivo à produção de pimenta-do-reino de qualidade. O objetivo é elevar o padrão do cultivo brasileiro.

A medida está prevista no Projeto de Lei 4728/16 , do deputado Evair Vieira de Melo (PP-ES). Pelo texto, é de qualidade a pimenta-do-reino classificada como de alto padrão por suas características físicas, químicas e sensoriais, de acordo com processos de análise e certificação reconhecidos pelo Poder Público.

Ainda segundo a proposta, a política nacional de incentivo à pimenta-do-reino de qualidade terá como diretrizes:

- a sustentabilidade ambiental, econômica e social da atividade;

- o desenvolvimento tecnológico da produção;

- o aproveitamento das diversidades regionais;

- a articulação e a colaboração entre os entes públicos federais, estaduais e municipais e entre eles e o setor privado; e

- o estímulo às economias locais, entre outros pontos.

A política se valerá ainda de crédito rural, pesquisa agrícola, seguro rural, capacitação gerencial e de mão de obra qualificada e da instituição de selo que ateste a qualidade do produto.

O relator, deputado Domingos Sávio (PL-MG), concordou com a proposta e disse que ela está de acordo com a Constituição, com princípios jurídicos e a técnica de elaboração de leis.

Próximas etapas

O texto poderá seguir direto para o Senado, exceto se houver recurso para que seja examinado antes pelo Plenário da Câmara.

Para virar lei, a proposta tem de ser aprovada pela Câmara e pelo Senado.