Expansão agrícola e avanço da semeadura colocam o Tocantins em destaque na produção de soja

Em algumas regiões do estado, a semeadura atingiu mais de 90%

O Governo do Tocantins, por meio da Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária (Seagro), projeta um marco histórico para o setor agrícola com a expansão da área plantada de soja. Segundo dados da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o estado deve alcançar 1,5 milhão de hectares de cultivo, representando um crescimento de 3% em relação à safra anterior, impulsionado por condições climáticas favoráveis. A produção de soja também deve crescer 12%, consolidando o Tocantins como um dos principais protagonistas do agronegócio nacional.

O engenheiro agrônomo da Seagro, Thadeu Teixeira Júnior, explica que a perspectiva de um novo recorde na área plantada com soja no Tocantins traz tanto desafios quanto oportunidades. “A expansão da cultura exige um manejo sustentável dos recursos naturais, além de investimentos em infraestrutura e tecnologia para garantir a produtividade e a qualidade do produto. Por outro lado, o crescimento da produção fortalece a economia local, impulsiona outras cadeias produtivas e consolida o estado como um importanteplayerno mercado global de alimentos”, destaca.

Avanço da semeadura

De acordo com levantamento técnico realizado pela Seagro com produtores, cooperativas e empresas ligadas ao setor agropecuário, grande parte da área destinada ao cultivo da oleaginosa no estado já foi semeada. Em algumas regiões, a semeadura atingiu mais de 90%, favorecida pelas condições climáticas. Nas regiões onde os plantios estão mais atrasados, a área semeada já alcançou mais de 70%.

“Com base nessas informações, é esperado que até o fim de novembro os produtores tocantinenses concluam os plantios da soja, favorecendo uma janela de plantio que promete bons resultados para a segunda safra, especialmente para o milho, nosso principal cereal e segunda cultura”, ressalta o engenheiro agrônomo Thadeu Teixeira Júnior.

Beneficiários da expansão agrícola

Segundo o levantamento técnico, o setor agrícola é diretamente beneficiado com a expansão da soja, gerando renda para os agricultores e impulsionando a comercialização de insumos agrícolas, combustíveis e o setor de máquinas e equipamentos. A expansão ainda contribui para os serviços como consultoria agrícola, seguros, armazenagem e financiamento, impulsionando a contratação de agrônomos, técnicos agrícolas e profissionais em diversas áreas.

O engenheiro agrônomo da Seagro, Thadeu Teixeira Júnior, enfatiza que, diante dos avanços no setor agrícola, é essencial garantir um equilíbrio entre produção e preservação ambiental, além de políticas públicas e investimentos em novas tecnologias. “O sucesso da expansão da soja no Tocantins depende de um equilíbrio sustentável que assegure a prosperidade do setor para as futuras gerações”, pontua.