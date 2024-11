Câmara analisa regras para o Sistema Brasileiro de Pagamentos; acompanhe

A Câmara dos Deputados começou a Ordem do Dia do Plenário e analisa agora o Projeto de Lei 2926/23 , do Poder Executivo, que redefine regras para o funcionamento, a fiscalização e o gerenciamento de riscos no Sistema Brasileiro de Pagamentos (SBP), responsável pela intermediação das operações de transferência de fundos, valores mobiliários e outros ativos financeiros.

O deputado Gustinho Ribeiro (Republicanos-SE) apresenta seu parecer em Plenário.

