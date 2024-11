Dia de Campo em Pecuária de Corte do Vale do Rio Tijucas será dia 30 de novembro

A avaliação de carcaças em animais vivos por meio de ultrassom é a grande novidade do evento

No sábado, 30 de novembro, será realizado em Tijucas o 2º Dia de Campo em Pecuária de Corte do Vale do Rio Tijucas. São esperados 200 produtores, tanto da região quanto da Grande Florianópolis. A avaliação de carcaças em animais vivos por meio de ultrassom é a grande novidade do evento.

A programação técnica do dia de campo terá três vitrines tecnológicas: sistema de plantio direto de milho-silagem e qualidade de silagem, avaliação de carcaças em animais vivos por meio de ultrassom e sanidade animal, e manejo e qualidade das pastagens.

Tijucas tem o principal rebanho da região, com 21 mil cabeças de bovinos de corte. De acordo com o extensionista da Epagri em Tijucas, Renato Guardini, a ideia do evento é sempre trazer inovações para o produtor, como a avaliação de carcaças em animal vivo, “para ter certeza que o animal está pronto para o abate”, explica. “Precisamos fazer o simples bem feito, como análise de solo, correção com calcário, manejo de adubação e implantação de pastagens perenes”, ensina Renato. Na região, a pastagem que predomina é o Tangola, resistente a encharcamento.

O 2º Dia de Campo em Pecuária de Corte do Vale do Rio Tijucas será numa Unidade de Referência Técnica em bovino de corte, que a Epagri acompanha há sete anos, com foco em produção à base de pasto na pecuária de corte. Fica na comunidade da Itinga, na propriedade de Vanderlei Cadori.