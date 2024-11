Governo do Tocantins reforça investimentos para o desenvolvimento da produção agrícola em 2024

Produção agrícola tende a crescer nas próximas safras no Tocantins - Foto: Seagro/Governo do Tocantins

O Governo do Tocantins, por meio da Secretaria da Agricultura e Pecuária (Seagro), reforçou os investimentos para o avanço diversificado no segmento agropecuário do Estado em 2024. De acordo com dados da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), na safra 2023/2024, o Tocantins registrou o terceiro maior crescimento em área plantada de grãos no Brasil, com um aumento expressivo de mais de 10% em relação à safra anterior.

Nesta safra, algumas culturas se destacaram, com a soja mantendo-se como o principal ativo econômico, passando de 1,31 milhão de hectares para mais de 1,46 milhão de hectares, um crescimento de 10,4% em comparação à safra 2022/2023.

Gergelim

Outra cultura que recentemente entrou no cenário produtivo do Estado foi o gergelim, que passou de 51,6 mil hectares plantados na safra 2022/2023 para 87,9 mil hectares na safra 2023/2024, um aumento superior a 70%. Essa cultura tornou-se uma alternativa viável para os produtores, especialmente em anos de condições climáticas adversas. O feijão também registrou crescimento expressivo, saltando de 51 mil hectares para 71,4 mil hectares, uma elevação de 40,1%.

Arroz

O plantio de arroz também apresentou uma recuperação significativa nesta safra, passando de 88 mil hectares para 131 mil hectares, um aumento de 48,8%, elevando ainda mais a produção desse alimento essencial para a mesa dos brasileiros.

Fruticultura

No setor da fruticultura, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Tocantins se destaca pela produção de abacaxi, com 5,1 mil hectares cultivados, seguido pela banana com 4,2 mil hectares e a melancia com 3,5 mil hectares. O plantio de abacaxi é concentrado na região central do Estado, enquanto a banana é cultivada no projeto hidroagrícola Manoel Alves e a melancia nas várzeas tropicais.

Para o engenheiro agrônomo da Seagro, Thadeu Teixeira Júnior, esses avanços refletem o potencial agrícola do Tocantins. “O Estado possui uma vasta extensão de terras férteis e um clima propício ao desenvolvimento de diversas culturas. Sua inclusão na região do Matopiba o posiciona como uma realidade dentro dessa nova fronteira agrícola do país. Com relevo predominantemente plano e solos profundos e bem drenados, o Tocantins oferece condições ideais para a mecanização da agricultura e altas produtividades”, explicou Thadeu.

O engenheiro destacou ainda que a disponibilidade hídrica, com rios importantes como o Araguaia e Tocantins, garante o abastecimento das lavouras e a criação de animais. “O Governo do Tocantins tem investido em infraestrutura, como rodovias e logística, o que facilita o escoamento da produção, além de promover capacitações e eventos para atrair novos investidores ao Estado”, acrescentou.

Projeção

Para a safra 2024/2025, a Conab projeta um crescimento de aproximadamente 3% na área plantada e de mais de 11% na produção, indicando que as condições climáticas estão favoráveis, mesmo com atrasos iniciais. Com isso, o Tocantins poderá alcançar uma safra histórica, superando pela primeira vez a marca de 8 milhões de toneladas e podendo atingir mais de 8,5 milhões de toneladas de grãos.

Etanol/Milho

Outra atividade econômica relevante para o Estado é a implantação de usinas de etanol de milho, com três novas usinas previstas para entrar em operação nos próximos anos. Esse processo de agroindustrialização deve impulsionar a expansão da área plantada e da produção do cereal, além de fomentar novas cadeias produtivas, especialmente para a criação animal.



(Colaboração: Thadeu Teixeira Júnior – Engenheiro agrônomo da Secretaria da Agricultura e Pecuária do Tocantins).