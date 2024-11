A Câmara dos Deputados começou a Ordem do Dia do Plenário e analisa agora requerimentos de urgência, como para o PL 6606/19 , do deputado licenciado Paulo Teixeira (PT-SP), que disciplina a Política Nacional de Economia Solidária.

Os projetos que recebem urgência podem ser votados em Plenário sem passar antes pelas comissões da Câmara.

