Deputado Antonio Brito retira candidatura à presidência da Câmara

O líder do PSD, deputado Antonio Brito (PSD-BA), retirou sua candidatura à presidência da Câmara dos Deputados nesta quarta-feira (13). Ele anunciou que vai apoiar o deputado Hugo Motta (Republicanos-PB) para o cargo. A entrevista de Brito foi acompanhada pelos deputados do partido e pelo presidente da agremiação, Gilberto Kassab.

“Foi uma posição majoritária da bancada”, disse Brito. “Temos o compromisso com o respeito à proporcionalidade da Câmara”, afirmou o parlamentar.

Com a desistência de Antonio Brito, oficialmente restam duas candidaturas para presidência da Câmara no próximo ano: a do deputado Hugo Mota e a do deputado Elmar Nascimento (União-BA).

A eleição da nova Mesa será no início de fevereiro, em data a ser confirmada. Estarão em disputa sete cargos: presidente, 1º vice-presidente, 2º vice-presidente, 1º secretário, 2º secretário, 3º secretário e 4º secretário (veja as funções de cada um no quadro abaixo).