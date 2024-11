Comissão da Câmara ouve o ministro das Relações Exteriores sobre eleições na Venezuela

A Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional da Câmara dos Deputados recebe, na quarta-feira (13), o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira. Ele vai falar sobre a atuação do Brasil no contexto do processo pré e pós-eleitoral venezuelano e outros temas atuais da agenda internacional.

A audiência, proposta pelo presidente do colegiado, deputado Lucas Redecker (PSDB-RS), e pelo deputado Marcel Van Hattem (Novo-RS), será realizada no plenário 3, a partir das 9 horas.

Redecker afirmou que a eleição presidencial na Venezuela, em 28 de julho de 2024, foi marcada por uma série de irregularidades e denúncias de fraude. "Um dia antes do pleito, [Nicolás] Maduro ordenou o fechamento das fronteiras do país, impedindo que os venezuelanos abrigados no Brasil pudessem votar", exemplificou o deputado. "Estima-se que 4 milhões de venezuelanos em todo o mundo tenham padecido do mesmo impedimento por decisão do regime."

Redecker relembrou ainda que candidatos de oposição tiveram seus registros de candidatura negados e que, no dia das eleições, diversos grupos de parlamentares estrangeiros não puderam entrar em território venezuelano.

A Organização dos Estados Americanos emitiu nota em que rechaçou a eleição de Maduro e cobrou a apresentação das atas das mesas de votação. "Tal postura foi seguida por diferentes governos e instituições", acrescentou Redecker.

"Apesar de todos esses eventos, o Brasil preferiu o silêncio. Timidamente, para não suscitar reações raivosas por parte de Maduro, o Itamaraty, em nota, pediu que as atas das mesas de votação fossem exibidas, confirmando a isenção do pleito", criticou o deputado.